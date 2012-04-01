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市场报道 | 2012年 4月 1日 星期日 17:10 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货3月27日持仓报告(表)

路透3月30日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年3月27日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(189,215口)

56,279 46,898 22,472 90,332 104,521 169,083 173,891 20,132 15,324

较3月20日变动(增加491口)

1,731 -4,342 2,613 -4,619 3,625 -275 1,896 766 -1,405

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.7 24.8 11.9 47.7 55.2 89.4 91.9 10.6 8.1

各类交易商数量(总计为261家)

86 90 78 55 61 187 190(完)

--编译 王丽鑫;审校 白云

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