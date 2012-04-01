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市场报道 | 2012年 4月 1日 星期日 17:09 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货3月27日持仓报告(表)

路透3月30日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月27日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,309,002口)

364,901 95,768 234,523 579,372 732,874 1178796 1063165 130,206 245,837

较3月20日变动(减少15,551口)

-26,353 16,226 5,896 10,061 -37,923 -10,396 -15,801 -5,155 250

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.9 7.3 17.9 44.3 56.0 90.1 81.2 9.9 18.8

各类交易商数量(总计为694家)

188 129 192 190 319 463 570(完)

--编译 王丽鑫;审校 白云

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