版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 1日 星期日 17:08 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货3月27日持仓报告(表)

路透3月30日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月27日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(448,665口)

92,885 130,999 83,052 236,752 183,596 412,689 397,647 35,976 51,018

较3月20日变动(增加1,563口)

349 75 3,969 472 -1,747 4,790 2,297 -3,227 -734

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

20.7 29.2 18.5 52.8 40.9 92.0 88.6 8.0 11.4

各类交易商数量(总计为383家)

105 145 151 75 100 286 310(完)

--编译 王丽鑫;审校 白云

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐