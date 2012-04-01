《一周市场焦点》市场第一季表现亮丽,第二季料趋于谨慎

路透伦敦3月29日电---市场第一季在央行慷慨解囊资助推动下录得涨势后,投资者现在则留意可能瓦解股市涨势的潜在因素,最近几天股市已经显露涨势减弱的迹象.

虽然下周将逢假期,交易日将缩短,不太可能促使投资者作出重大投资决策,但目前市场形成这样的共识,即后市可能出现更多涨幅,但不会保持此前那样的涨速.

"股市的上涨潜力还没有耗尽.不过,我们预计未来几个月不会再有高于平均水平的回报率,"Bank Sarasin的首席策略师Philipp Baertschi说.

股市最近的确涨幅可观.

美国标准普尔500指数年初迄今涨幅有望达到12%,日本日经指数.N225尽管上周震荡,但第一季仍有逾19%的涨幅,为24年以来最强劲的第一季涨幅.

除了美国经济初露复苏态势的迹象外,欧洲央行提供超过1万亿(兆)欧元三年期贷款,英国央行发行更多钞票,以及美联储(FED)也有可能这样做的希望均推动市场人气改善.

尽管上周美联储主席贝南克和英国央行总裁金恩警示经济复苏依然很不确定,但重复使用同一对策目前看来越来越不可能,令市场面临与以前迥异的投资环境.

路透最新的资产配置调查显示,全球投资者3月降低投资组合中的政府公债配比,持有的美国公债比例降至六个月低位,因对美联储增加购债的预期减弱.

摩根大通资产管理公司固定收益国际首席投资官Nick Gartside称,我们预计美债收益率未来几个月将上升,因欧元区风险溢价在降低,而且市场在就经济数据好转的现实作出相应调整.

对于发达市场而言,与GDP有很高关联度的欧洲采购经理人指数(PMI)是下周必受关注的经济指标.

就像PMI数据之于欧洲一样,日本对大型制造商的短观调查也能让人评估日股日经指数的涨势能到什么程度.

下周最重要的数据是周五将出炉的美国非农就业数据,当日因逢耶稣受难日,很多国家的金融市场将休市.

欧洲央行(ECB)和英国央行将在复活节假期前举行政策会议.这两家央行预计都不会转变政策路线,但明显会讨论可能的政策拐点,至少欧洲央行会这么讨论.

在德国央行总裁魏德曼带领下,多位ECB决策者考虑让欧洲央行准备转向退出模式,因为他们担心会引发通胀压力,银行会变得完全依赖国家援助.

投资者也将仔细研读面临实施风险的西班牙2012年预算案,以及欧元区增强防火墙的计划,欧元区财长最后达成的防火墙方案似乎没有一些成员国原本希望的那么激进.

**新兴市场将发力?**

继全球主要股市强劲上扬后,有人认为一些新兴市场也许将成为下一受益方.

周四公布的路透调查显示,2012年新兴市场将引领全球股市涨势,其中俄罗斯和巴西股市将打头阵.[ID:nSB1463824]

摩根大通资产管理公司的Gartside特别指出,俄罗斯上周成功发行了70亿美元的欧洲债券.

他指出,新兴市场债券将继续是我们的首选,基本面和估值都不错.

下一季度肯定会出现进一步的欧元区风险,高油价将对全球经济构成实质威胁.

除了市场对欧元区援助火力的看法外,希腊大选可能会降低该国实施撙节措施的决心,而法国则可能选出一位有意重写欧元区新财政规定的社会党派总统.

瑞银集团分析师Justin Knight和Beat Siegenthaler在客户报告中写道,"我们认为当前欧洲市场的良好阶段将持续几周时间.不过,我们认为主权债市场不用多久将重现振荡和利差走阔的走势."

国际能源署(IEA)表示,如果油价不下跌,石油消费国今年将为石油进口支付2万亿(兆)美元,金额创纪录.美国原油期货LCOc1价格本月触及每桶128美元,比2008年峰值仅低20美元,油价自1月以来已经上涨超过15%.

IEA首席经济分析师Fatih Birol称,如果今年余下时间油价保持该水平,石油进口开支将占GDP的3.4%,高于2011年的3.1%.

"原油价格依然处于高位,围绕伊朗的不确定性并未表明油价将快速向下修正.疲弱的经济复苏怎么能够承受住长期高企的能源开支呢?"法国农业信贷银行分析师在致客户的报告中称.(完)