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市场报道 | 2012年 4月 1日 星期日 17:11 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜3月27日持仓报告(表)

路透3月30日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年3月27日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(152,037口)

44,370 36,296 21,151 71,533 77,823 137,054 135,270 14,983 16,767

较3月20日变动(减少2,357口)

-4,465 -264 1,890 -1,294 -3,755 -3,869 -2,129 1,512 -228

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.2 23.9 13.9 47.0 51.2 90.1 89.0 9.9 11.0

各类交易商数量(总计为209家)

60 79 40 46 50 130 153(完)

--编译 王丽鑫;审校 白云

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