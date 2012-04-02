更正:《综述》美国2月消费支出跳增,提亮GDP增长前景

(更正:小标下面第八段,"取暖油需求"有误,改为"取暖需求".倒数第六段,"但除非支出开始改善",改为"但除非收入增长情况开始改善")

* 消费支出增加0.8%,为七个月以来最大增幅

* 实质支出增幅创去年9月以来最高

* 个人收入温和增长0.2%,储蓄放缓

* 3月中西部制造业增长放缓

路透华盛顿3月30日电---美国2月消费支出增幅达七个月以来最高,家庭未受汽油价格上涨的影响,促使分析师上调对第一季经济增长的预测.

即便汽油价格高达每加仑约4美元,但美国人本月对经济前景的看法较过去一年都更乐观,因劳动力市场走强鼓舞人心.

美国商务部周五称,2月消费支出增长0.8%,因汽车等耐用品需求大幅增长.商务部还表示,1月消费支出修正后增长0.4%,相当于初值0.2%的两倍.[ID:nSB1465250]

此外,汤森路透/密歇根大学消费者信心指数3月终值上升至76.2,为2011年2月以来的最高水平.2月为75.3.[ID:nSB1465298]

"对于美国经济本季可能大幅放缓的担忧过度.鉴于欧洲方面的负面因素,以及油价上涨,经济有这样的表现,已是非常好,"Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet称.

上述两项数据皆强于预期,提振美股上涨,美债价格则几无变动.美元指数下跌.

分析师称,随着消费者信心改善,消费支出今年上半年将一直受支撑,并缓解工厂活动放缓对经济的影响.

浏览消费支出图表,请点击(link.reuters.com/vem47s).

**第一季GDP预测上调**

经通胀调整后,美国2月消费支出增加0.5%,为9月以来最高增幅.

这促使一些分析师上调对美国第一季国内生产总值(GDP)增长的预测,其中包括高盛的分析师.高盛现预期美国第一季GDP增长年率为2.3%,此前预估为2%.

美国经济在2011年第四季增长3%,因企业补充库存提振,不过补货可能基本完成,对第二季经济表现料不会再构成帮助.

另一数据显示,美国3月中西部工厂活动放缓,因就业和新订单从近期高位回落.

美国供应管理协会(ISM)周五公布,3月芝加哥采购经理人指数(PMI)降至62.2,2月为64.0.该指标的荣枯分水岭为50.[ID:nSB1465260]

上月消费支出增长说明家庭未受油价大幅上涨的影响.截至周一的一周内,汽油零售均价为每加仑3.97美元,年初以来累计上涨0.62美元.

本周稍早,沃尔玛称过去两个月其美国销售抵御住油价上涨,以及经济状况艰难的影响.

分析师称,天然气价格下跌缓解了汽油价格高企的冲击.天气异常温暖抑制取暖需求导致天然气价格下跌.

2月美国个人收入温和增长0.2%,帮助抵消支出的部分增长,不过消费者仍减少储蓄.储蓄率降至3.7%,为2009年8月以来最低.

扣除税收和通胀因素的可支配收入连续第二个月下降,这种趋势令人担忧,可能最终抑制支出.

"尽管家庭愿意消费,并会量入为出,但除非收入增长情况开始改善,否则消费将放缓,"Naroff Economic Advisors的首席经济分析师Joel Naroff称.

使用期限可长达三年或更久的耐用商品支出2月增长1.6%,上月增长1.4%,反映了汽车销售增加.2月汽车销售达到四年以来最高水平[ID:nST0438486].

服务支出创近两年以来最大增幅.美国的服务支出占消费的约三分之二.

尽管汽油价格上涨,但通胀基本得到控制.

2月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.3%,1月修正后为上升0.2%.在截至2月的12个月,PCE物价指数上升2.3%,1月为上升2.4%.

核心PCE物价指数小幅上涨0.1%,1月为上升0.2%.截至2月的12个月,核心PCE物价上涨1.9%,升幅与1月持平.(完)