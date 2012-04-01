〔全球贵金属〕3月30日SPDR黄金持仓不变,iShares白银持仓亦持平

国际油市：埃及需求提振亚洲柴油价差至三个半月高点
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。
路透3月31日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周五的黄金持仓量持平于周四,最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量亦持平.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,366,147.0 3月30日 41,366,147.0 3月29日 0.0 0.00%
iShares 313,361,357.2 3月30日 313,361,357.2 3月29日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 王丽鑫;审校 白云
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