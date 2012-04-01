〔美国股市〕ADR创六个季度以来最佳季度表现

路透纽约3月30日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周五上涨,跟随全球市场走势,创六个季度以来最佳季度走势,因相比其他资产,投资者再次青睐股市.

本季带动股市上涨的因素包括对中国经济避免硬着陆的押注,防止欧元区债务危机扩散的举措,以及美国经济数据连续数周好于预期.