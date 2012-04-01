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亚洲 | 2012年 4月 1日 星期日 17:33 BJT

〔美国股市〕ADR创六个季度以来最佳季度表现

路透纽约3月30日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周五上涨,跟随全球市场走势,创六个季度以来最佳季度走势,因相比其他资产,投资者再次青睐股市.

本季带动股市上涨的因素包括对中国经济避免硬着陆的押注,防止欧元区债务危机扩散的举措,以及美国经济数据连续数周好于预期.

纽约梅隆亚洲企业ADR指数.BKAS领涨,第一季上涨14.2%,受助于日本ADR指数.BKJP上扬18.3%.

日股日经指数周五连续第三个交易日下跌,因投资者继续获利了结.该指数创24年以来最大季度涨幅.

中国ADR指数.BKCN今年前三个月亦创两位数涨幅,上扬11.4%.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR第一季上扬9%,为2010年第三季以来最佳季度表现.相比之下,标准普尔500指数.SPX当季上涨12%,摩根士丹利资本国际(MSCI)全球主要股指.MIWD00000PUS升11.3%.

拉丁美洲ADR指数.BKLA第一季涨11.5%,巴西企业ADR指数.BKBR上升10.4%.墨西哥企业ADR指数.BKMX则升13.5%.

欧洲ADR指数.BKEUR走势落后,第一季上涨6.6%.(完)

--编译 王丽鑫;审校 白云

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