〔博鳌专访〕台湾鸿海称将持续增加中国员工薪资,并在海南开拓制造新据点(更新版)

(新增更多细节)

* 鸿海称未来将持续增加中国员工的薪水并减少工时

* 计划在海南建立高科技产品工厂,进度视政府的配套

* 入股夏普是为增强台日合作

记者 高洁如/李千仪

路透海南博鳌4月1日电---全球最大电子产品代工厂富士康(鸿海)(2317.TW)集团董事长郭台铭周日表示,未来将持续增加中国员工的薪水并减少工时,并将在海南岛建立高科技产品的制造工厂.

他在参加博鳌论坛接受路透专访时并称,海南建厂进度快慢则需视政府的配套措施.由于鸿海专长做全球好的电子产品,比如手机、电视、数位相机和光学、游戏机等,未来海南可以不必只靠观光,更靠工业基础支撑.

同时,未来将与海航集团合作,在全球工厂之间的组件配合运用上,充分利用海航的物流和金流系统.

针对中国员工的薪资问题,他回答,"我们有一句话说,工作时间少,收入不减少."因此还是会继续增加员工的薪资.

而美国消费产品大厂苹果(AAPL.O)周四称,已同意与其代工厂商富士康共同努力,改善富士康中国工厂的工资待遇和工作环境.[ID:nSB1464298]

相对于富士康集团在中国已拥有120万名员工,他提到,目前鸿海在越南的投资并不是很顺利,虽不能完全说在海南投资之后,就会逐步减少在越南投资,"只不过越南的改进速度跟中国比还是有差距."

全球最大手机代工生产商、同时也是港交所挂牌企业--富士康国际(2038.HK)此前宣布,2011年度业绩转亏为盈,因公司于多个地点的产能优化,以及在开拓新客户方面开始对经营业绩产生正面影响.鸿海2011年全年净利则为815.9亿台币,较2010年的771.54亿成长5.8%.

**台日合作**

今年61岁的郭台铭,是华人第一大民营科技集团--富士康科技集团的董事长,台湾最大企业--鸿海精密的董事长.

针对日前鸿海入股夏普10%的股权,外界认为此举有"联日抗韩"的意味.郭台铭说,这不是单纯的要和谁去对抗,而是历经一个长期的过程.他表示,两方为此椿合作案,已经互相往来了九个月,他与日方高层每月都会见一次面讨论此事,要的不是短期而是长期的合作.

他补充说,海峡两岸包括日本有三地,先前中国李克强副总理也讲,大陆的商人到台湾来,看的不是台湾的市场,而是要把台湾的科技、管理技术深耕后再推展到全世界.尤其是中国的十二五计划,也给了台湾很多机会,因此台、日的合作案并不是单纯的对抗.

"如果台湾能与日本的科技结合,相信不会输给世界任何一个地方."他表示.

鸿海以669亿日圆取得夏普约11%股权,成为最大股东,而鸿海董事长郭台铭个人亦以660亿日圆代价,买下夏普位于(土界)市的十代厂的46.48%股权.[ID:nSB1457188]

苹果近年来在音乐播放器、智慧型手机、平板电脑风潮席卷全球,以"成人之美"自居的鸿海为重要代工制造商,而夏普拥有的广视角(IPS)专利及低温多晶矽(LTPS)技术已让它成为苹果面板的供应商,而其金属氧化半导体(IGZO)技术,更被视为未来拿下苹果iTV订单的利器.

苹果供应商--三星电子为全球面板业龙头,LG显示器(034220.KS)第二;另外,据市调机构DisplaySearch,截至去年第三季全球平板电视品牌市占率,三星及LG电子(066570.KS)分别以22.8%及13.1%居前,第三名为索尼9.9%,夏普7.6%居第五.

郭台铭并谈到,一直都没有停止对巴西的投资,"我们一直都在扩大."

**否认苹果将入股**

至于鸿海日前公布两项募资计画,最高募资金额高逾1,100亿台币,本地媒体盛传其大客户--苹果(AAPL.O)可望成为本次增资案准金主.

不过,郭台铭肯定的回答,"没有."但未进一步说明未来增资金额来源可能为何.

鸿海日前通过二项增资案,将待6月18日股东会进行决议;其中发行GDR计划以不超过10亿股为限.按市价计算,最高募资金额高达约1,100亿台币.另外鸿海也考虑搭配发行无担保普通公司债(CB),金额以不超过180亿台币为原则.

不少分析师也认为,日前鸿海入股夏普一案,是为了未来争取更多苹果订单,特别是传言苹果正研发中的智慧型电视iTV,要将大中小尺寸面板运用一网打尽.(完)