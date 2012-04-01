〔中国证券〕证监会就新股改革征求意见,将增加新上市公司流通股数量

* 取消现行网下配售股三个月的锁定期

* 网下配售股比例原则上不低于发售股份的50%

* 发行价过高者上市盈利低于预期或受罚

路透北京4月1日电---中国证监会就新股发行体制改革方案向社会征求意见,改革措施包括,增加新上市公司流通股数量,取消现行网下配售股份三个月的锁定期,扩大新股询价对象范围和配售比例等.

周日刊登在证监会网站的意见稿并称,持股期满三年的股东可将部分老股向网下投资者转让,但老股转让所得资金须保存在专用账户,由保荐机构进行监管等.

"新股上市满一年后,老股东可将账户资金余额的10%转出;满两年后,老股东可将账户资金余额的20%转出;满三年后,可将剩余资金全部转出,...非控股股东和非实际控制人及其关联方转让所持老股的,新股上市满一年后可将资金转出."意见称.

意见对新股定价约束机制进行进一步完善,称除了目前有关办法规定的七类机构外,主承销商可以自主推荐5-10名投资经验比较丰富的个人投资者参与网下询价配售.

同时,提高向网下投资者配售股份的比例,建立网下向网上回拨机制.向网下投资者配售股份的比例原则上不低于本次公开发行与转让股份的50%;网下中签率高于网上中签率的2-4倍时,发行人和承销商应将本次发售股份中的10%从网下向网上回拨;超过4倍时应将本次发售股份中的20%从网下向网上回拨.

证监会并强调,加强对发行定价的监管,促使发行人及参与各方充分尽责,将根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行业上市公司平均市盈率25%的,发行人需在询价结果确定的两日内刊登公告.

文中还规定,若新股发行价高于同行业上市公司平均市盈率25%的发行人,若因不可抗力外,上市后实际盈利低于盈利预测的,证监会将对发行人董事及高管、保荐机构法定代表人、保荐人及采取相应监管措施.

此外,证监会称将继续完善对炒新行为的监管措施,加强对新股认购账户的管理,加大对不当行为的处罚力度.

今年以来,证监会主席郭树清多次指出,目前最迫切的任务是深化发行体制改革,完善发行、退市和分红制度.(完)