(重温稿)〔博鳌专访〕澳洲FMG今年料对中国出口铁矿石5,500万吨以上,增逾两成--董事长

* 澳洲FMG预计2012年向中国出口铁矿石5,500-6,000万吨

* 扩产和投资计划按部就班,年内无更多融资需求

* 基本锁定上海证交所国际板上市,正等待中国审批

路透海南博鳌4月1日电---澳洲第三大铁矿石商--FMG(Fortescue Metals Group Ltd)(FMG.AX)周日称,预计今年向中国出口铁矿石5,500-6,000万吨,较去年至多4,500万吨增长22%以上.

FMG董事长Andrew Forrest在参加2012年博鳌论坛期间接受路透专访时并称,有意在中国上海证券交易所国际板上市,目前正在等候中国监管层审批.

"FMG更看重(出口)量的增长,而不是价格,...我们正在加大新项目的投资开发,努力满足中国和亚洲其他国家的需求增长."Forrest表示,计划今年将完成在新项目上的84亿澳元投资,使其铁矿石总产能达到1.55亿吨.

FMG公司目前80%以上产量销往全球最大的铁矿石进口国--中国.后者目前占全球贸易市场份额逾60%,同时也是全球最大的铁矿石现货市场和最大的钢铁生产国.

Forrest表示,公司继2011年通过融资和再融资获得近100亿美元资金,并于上月在美国发行20亿美元债券后,今年已无更多融资需求,目前也并不急于通过上市融资.

"我们对于在上海上市非常感兴趣,进度取决于中国政府的审批."而针对此前报导称FMG亦有意在香港上市,他表示其主要目标还是上交所.

此前有报导称,上海国际板的各项规则已初步制订,对发行人的条件,目前初步考虑为全球500强企业.[ID:nSB1766643]

中国湖南华菱钢铁集团有限公司于2009年入股FMG,以17.34%的股份成为后者第二大股东.华菱集团旗下拥有上市公司华菱钢铁(000932.SZ).

Forrest预计,受国际经济增速放缓影响,及各大铁矿石商继续扩产,铁矿石价格肯定还要下降,"一直会降到最强大的铁矿石企业所能承受的价格底线,在该底线水平附近整固."但他未对具体价格目标做出预测.

他并表示,虽然中国政府下调经济增速目标,对房地产行业的调控政策不见放松,可能会短期伤及市场需求,但长远来看这有利于经济可持续发展,因此仍乐见中国的长远需求.

中国工信部此前预计,国内钢铁市场需求将在今年进一步减弱,因世界经济复苏缓慢和国内经济增长放缓.但今年铁矿石进口量料将较上年增8.2%至7.3亿吨,价格则较上年有所下降.[ID:nSB1421454](完)