〔表格〕韩国3月CPI较上年同期上涨2.6%,低于路透调查的预估上升3.1%

美股业绩：家得宝季度获利优于预期，并制定150亿美元股票回购计划
路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
路透首尔4月2日电---韩国统计局周一公布的数据显示:
* 韩国3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨2.6%
* 韩国3月核心CPI较上年同期上涨1.9%
以下为详细数据:
权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)
CPI 100.00 -0.1 +2.6
按行业分类
农业和畜牧业 7.76 +1.6 +3.0
水产
工业产品 31.77 +0.4 +4.0
服务业 55.64 -0.7 +1.4
其它类别
核心CPI 89.16 -0.4 +1.9
生鲜食品 4.17 +3.5 +4.7
路透调查结果为:3月CPI料较上年同期上升3.1%,较2月上升0.4%.
3月CPI年增幅为2010年7月以来最低,当时为增长2.5%.(完)
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--编译 孙茉莉;审校 徐文焰
路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。