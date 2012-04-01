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货币新闻 | 2012年 4月 2日 星期一 07:22 BJT

〔表格〕韩国3月CPI较上年同期上涨2.6%,低于路透调查的预估上升3.1%

路透首尔4月2日电---韩国统计局周一公布的数据显示:

* 韩国3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨2.6%

* 韩国3月核心CPI较上年同期上涨1.9%

以下为详细数据:

权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 -0.1 +2.6

按行业分类

农业和畜牧业 7.76 +1.6 +3.0

水产

工业产品 31.77 +0.4 +4.0

服务业 55.64 -0.7 +1.4

其它类别

核心CPI 89.16 -0.4 +1.9

生鲜食品 4.17 +3.5 +4.7

路透调查结果为:3月CPI料较上年同期上升3.1%,较2月上升0.4%.

3月CPI年增幅为2010年7月以来最低,当时为增长2.5%.(完)

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--编译 孙茉莉;审校 徐文焰

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