〔表格〕日本3月大型制造业景气判断指数保持在负4不变--央行短观

路透东京4月2日电---日本央行周一公布备受关注的短观季度调查报告: * 3月大型制造业景气判断指数为负4(路透调查预估为负1) * 3月大型非制造业景气判断指数为正5(路透调查预估为正5) * 3月小型制造业景气判断指数为负10(路透调查预估为负8) * 6月大型制造业景气判断指数料为负3(路透调查预估为正2) * 6月小型制造业景气判断指数料为负15(路透调查预估为负7) * 大型制造业对2012/13财年美元兑日圆平均汇率预估为78.14