〔表格〕日本3月大型制造业景气判断指数保持在负4不变--央行短观

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透东京4月2日电---日本央行周一公布备受关注的短观季度调查报告: * 3月大型制造业景气判断指数为负4(路透调查预估为负1) * 3月大型非制造业景气判断指数为正5(路透调查预估为正5) * 3月小型制造业景气判断指数为负10(路透调查预估为负8) * 6月大型制造业景气判断指数料为负3(路透调查预估为正2) * 6月小型制造业景气判断指数料为负15(路透调查预估为负7) * 大型制造业对2012/13财年美元兑日圆平均汇率预估为78.14
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。