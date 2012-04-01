《日本重要政经日程》--4月2日

国际油市：埃及需求提振亚洲柴油价差至三个半月高点
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。
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4月1日(日)
2350 - 日本央行第一季短观报告
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注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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