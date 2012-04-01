《欧洲政经焦点》西班牙宣布大幅削减中央政府预算,以期达成赤字目标

* 财政支出削减主要来自中央政府

* 政府部级机构削减开支,对企业税进行调整

* 政府将冻结公务员薪资,增值税保持不变

路透马德里3月30日电---西班牙周五宣布大幅削减中央政府预算,希望说服欧洲盟国和债券市场,在公众越来越强烈的抱怨声之中,该国政府能够控制预算赤字.

西班牙政府称,将在2012年余下的时间里从中央政府预算中节省270亿欧元(360亿美元),相当于国内生产总值(GDP)的2.5%左右.这一数字包括12月宣布增税节支举措所节省的约150亿欧元.

此项紧缩政策推出之际正值公众反对声四起--周四的大罢工使运输受影响,工业生产停止,并出现了一些小型暴力活动,此外经济环境也十分黯淡.估计西班牙经济已在第一季陷入衰退,失业率居欧盟国家之首.

"所有人都明白这个国家面临严重问题,需要采取特殊举措进行财政整顿和结构性改革,以增加并创造就业."西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria在每周例行内阁会议后表示.