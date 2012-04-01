《一周经济焦点》 关注美国就业线索

* 美国3月非农就业岗位料增加20.1万个,失业率料持稳

* 生产率偏低暗示服务业就业增多

* 不清楚增势能否持续及劳动力人口规模

路透华盛顿4月1日电---辨明美国劳动力市场趋势,是这几天的棘手事情.

已有充分证据表明,今年多数时间失业率料将保持在8.3%,新证据也将陆续出炉.

三项关联因素料将发挥作用:生产率上升速度、劳动力人口规模和国内生产总值(GDP)增长前景.公布任何一项都可能大大改变就业前景.

美国3月非农就业岗位料增加20.1万个,低于去年12月以来24.5万个的月均增速.失业率料维持在8.3%,除非求职碰壁的人群一再涌回劳动力市场寻找工作.

乐观的分析师预计,3月美国非农就业人口可能最多增加27.5万个,到今年晚些时候增幅可能达到30万个.

High Frequency Economics首席美国经济分析师Ian Shepherdson以生产率增长放缓作为论据,他认为这是就业增长即将改善的迹象.

经济衰退之后美国非农生产率飙升,在2010年升幅达到6.1%,之后招聘活动开始增多,非农生产率升幅也在2011年第四季降至0.9%,这种状况在过去三次衰退之后均曾出现.