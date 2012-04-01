《一周经济焦点》 关注美国就业线索

美股业绩：家得宝季度获利优于预期，并制定150亿美元股票回购计划
路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
* 美国3月非农就业岗位料增加20.1万个,失业率料持稳
* 生产率偏低暗示服务业就业增多
* 不清楚增势能否持续及劳动力人口规模
路透华盛顿4月1日电---辨明美国劳动力市场趋势,是这几天的棘手事情.
已有充分证据表明,今年多数时间失业率料将保持在8.3%,新证据也将陆续出炉.
三项关联因素料将发挥作用:生产率上升速度、劳动力人口规模和国内生产总值(GDP)增长前景.公布任何一项都可能大大改变就业前景.
美国3月非农就业岗位料增加20.1万个,低于去年12月以来24.5万个的月均增速.失业率料维持在8.3%,除非求职碰壁的人群一再涌回劳动力市场寻找工作.
乐观的分析师预计,3月美国非农就业人口可能最多增加27.5万个,到今年晚些时候增幅可能达到30万个.
High Frequency Economics首席美国经济分析师Ian Shepherdson以生产率增长放缓作为论据,他认为这是就业增长即将改善的迹象.
经济衰退之后美国非农生产率飙升,在2010年升幅达到6.1%,之后招聘活动开始增多,非农生产率升幅也在2011年第四季降至0.9%,这种状况在过去三次衰退之后均曾出现.
不过,第一季美国GDP看上去料将保持约2-2.5%的增幅,基本符合趋势水平.国民产出保持增势而人均产出下降的唯一方法,就是有更多人在工作.
路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。