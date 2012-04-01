全球外汇市场4月2日主要消息

国际油市：埃及需求提振亚洲柴油价差至三个半月高点
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月1日(日)
2350 - 日本央行第一季短观报告
2350 - 日本截止3月末外汇储备
4月2日(一)
0030 - 澳洲TD-MI通胀指标
0130 - 澳洲2月建筑许可
0715 - 瑞士2月零售销售
0730 - 瑞士3月采购经理人指数(PMI)
0743 - 意大利3月Markit制造业PMI
0748 - 法国3月Markit制造业PMI终值
0753 - 德国3月制造业PMI终值
0758 - 欧元区3月Markit制造业PMI终值
0800 - 意大利2月失业率
0828 - 英国3月CIPS制造业PMI
0900 - 欧元区2月失业率
0930 - 卢森堡央行总裁暨欧洲央行管委会成员莫尔许发布卢森堡央行年报.
1400 - 美国圣路易斯联邦储备银行展示该行总裁布拉德在北京参加"全球环境下的货币政策:中国与美国"时所演示的幻灯片和新闻稿.
1400 - 美国供应管理协会(ISM)3月制造业指数
1400 - 美国2月建筑支出
1635 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发表讲话,题为"联储和经济:努力实现稳定"
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 杜明霞
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。
路透新加坡2月21日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第四个交易日下跌，触及15周低点，因预期产量将较高，而且竞争油品豆油供应充裕加剧市场压力。
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。