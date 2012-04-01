全球外汇市场4月2日主要消息

0743 - 意大利3月Markit制造业PMI

0748 - 法国3月Markit制造业PMI终值

0758 - 欧元区3月Markit制造业PMI终值

1400 - 美国圣路易斯联邦储备银行展示该行总裁布拉德在北京参加"全球环境下的货币政策:中国与美国"时所演示的幻灯片和新闻稿.