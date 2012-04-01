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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 07:15 BJT

全球外汇市场4月2日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月1日(日)

2350 - 日本央行第一季短观报告

2350 - 日本截止3月末外汇储备

4月2日(一)

0030 - 澳洲TD-MI通胀指标

0130 - 澳洲2月建筑许可

0715 - 瑞士2月零售销售

0730 - 瑞士3月采购经理人指数(PMI)

0743 - 意大利3月Markit制造业PMI

0748 - 法国3月Markit制造业PMI终值

0753 - 德国3月制造业PMI终值

0758 - 欧元区3月Markit制造业PMI终值

0800 - 意大利2月失业率

0828 - 英国3月CIPS制造业PMI

0900 - 欧元区2月失业率

0930 - 卢森堡央行总裁暨欧洲央行管委会成员莫尔许发布卢森堡央行年报.

1400 - 美国圣路易斯联邦储备银行展示该行总裁布拉德在北京参加"全球环境下的货币政策:中国与美国"时所演示的幻灯片和新闻稿.

1400 - 美国供应管理协会(ISM)3月制造业指数

1400 - 美国2月建筑支出

1635 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发表讲话,题为"联储和经济:努力实现稳定"

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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