更正:〔东京汇市〕中国制造业数据强于预期提振风险货币走势

(更正:因英文原文有误,内文第四段应为美元上周五曾触及"81.82日圆"的三周低点,非"81.46日圆")

2322GMT---澳元和新西兰元周一在亚洲市场盘初走势强劲,此前中国公布强于预期的制造业数据,平复了投资者对经济急剧放缓的担忧,并推升了风险偏好.

澳元/美元AUD=R升至1.0444美元,远高于上周触及的近三个月低点1.0305.新西兰元/美元NZD=R报0.8232美元,上周四曾跌至0.8117.

欧元兑美元和日圆上升,此前欧盟财长将救助基金规模提高至7,000亿欧元,西班牙也公布将大幅削减支出以达到减赤目标.

欧元/美元EUR=EBS报1.3369美元,似将测试1.3385的3月高位.美元/日圆JPY=攀升至82.86日圆,由于与日本财年结束相关的操作已经结束.美元上周五曾触及81.82日圆的三周低点.

美元指数.DXY下滑0.2%报78.894.

今日将公布日本央行短观调查,随后欧洲和美国的采购经理人指数(PMI)数据也将出炉.(完)

--编译 徐文焰;审校 杜明霞

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