〔美国经济〕今年若增长2-3%则无需进一步放宽政策--里奇蒙FED总裁

路透纽约3月30日电---美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五称,如果今年美国经济像他预计那样保持2-3%的增长速度,就很难找出进一步放宽货币政策的理由.

他对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称:"如果增长速度像我以及很多人预期的那样...那我看不出哪里有进一步放宽政策的理由."其并称,预计2013年美国经济增速可能在3%.

下次美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议将在4月举行.有人猜测美联储可能在4月或6月会议上推出第三轮资产购买计划.

拉克尔认为,到明年失业率很有可能从目前的8.3%降至8%以下.

他还表示,对劳动力市场的改善持谨慎立场."必须切记存在放缓的可能性,但最近的数据让我受到鼓舞."

费城联储总裁普洛瑟预计今年失业率将降至8%以下.他对Nightly Business Report称,失业率随后还需要两到三年时间才能降至6%以下.

谈到通胀问题时,拉克尔称,虽然油价上涨,但该国状况依然良好.(完)