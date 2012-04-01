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货币新闻 | 2012年 4月 2日 星期一 07:09 BJT

《美国重要政经日程》--4月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 商务部公布建筑支出.

1500 - 农业部公布一周谷物和油籽出口检验报告.

1500 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售.

1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券.

2000 - 农业部公布作物一周作物生长进度报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

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