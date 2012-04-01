《国际油市焦点》奥巴马称全球石油供应充足,可抵消对伊朗制裁的影响

* 石油市场吃紧,一些地区出现供应中断

* 增加生产以及释出战略储备,将可抵消伊朗销售减少的影响

* 正在就削减从伊朗进口石油一事与韩国,中国,印度会谈

路透美国佛蒙特州博林顿/华盛顿3月30日电---美国总统奥巴马周五矢言将继续对伊朗实施严厉制裁,称包括紧急储备在内的全球石油供应充足,可抵消各国削减从伊朗进口石油的影响.

奥巴马表示,一些国家增加生产,再加上手中的石油战略储备,让他得出了制裁行动可以继续的结论.

"我将密切关注形势,以确保市场可以不断适应减少购买伊朗石油或油品,"他在声明中表示.

这样公开谈及政府手中的石油储备,可能让人进一步遐想,主要石油消费国今年准备动用紧急储备.

"我认为,现在提出这一点很耐人寻味,"美国战略与国际研究中心分析师暨前能源部官员David Pumphrey说.

"有点像在提醒人们,这是手段工具之一."Pumphrey表示.