《国际油市焦点》奥巴马称全球石油供应充足,可抵消对伊朗制裁的影响

美股业绩：家得宝季度获利优于预期，并制定150亿美元股票回购计划
路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
* 石油市场吃紧,一些地区出现供应中断
* 增加生产以及释出战略储备,将可抵消伊朗销售减少的影响
* 正在就削减从伊朗进口石油一事与韩国,中国,印度会谈
路透美国佛蒙特州博林顿/华盛顿3月30日电---美国总统奥巴马周五矢言将继续对伊朗实施严厉制裁,称包括紧急储备在内的全球石油供应充足,可抵消各国削减从伊朗进口石油的影响.
奥巴马表示,一些国家增加生产,再加上手中的石油战略储备,让他得出了制裁行动可以继续的结论.
"我将密切关注形势,以确保市场可以不断适应减少购买伊朗石油或油品,"他在声明中表示.
这样公开谈及政府手中的石油储备,可能让人进一步遐想,主要石油消费国今年准备动用紧急储备.
"我认为,现在提出这一点很耐人寻味,"美国战略与国际研究中心分析师暨前能源部官员David Pumphrey说.
"有点像在提醒人们,这是手段工具之一."Pumphrey表示.
路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。