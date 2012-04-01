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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 07:44 BJT

*****澳新经济指标预测--4月2日-4月9日****

路透4月2日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------4月2日当周-----------------------------------

4月1日(日)

2330 澳洲AIG制造业指数 3月 -- 51.3

4月2日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标 3月 -- +0.1%

0130 澳洲建筑许可 2月 +0.3% +0.9%

4月3日(二)

0130 澳洲零售销售 2月 +0.3% +0.3%

0430 澳洲央行利率决定 4月 4.25% 4.25%

4月4日(三)

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 顺差10 逆差6.73

商品/服务进口 -- -1%

商品/服务出口 -- -8%

4月5日(四)

暂无重要数据

4月6日(五)

澳洲和新西兰因复活节假日休市.

--------------------------------4月9日当周-----------------------------------

4月9日(一)

澳洲和新西兰因复活节假日休市.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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