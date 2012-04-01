澳新经济指标预测--4月2日-4月9日****

国际油市：埃及需求提振亚洲柴油价差至三个半月高点
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。
路透4月2日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月2日当周-----------------------------------
4月1日(日)
2330 澳洲AIG制造业指数 3月 -- 51.3
4月2日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 3月 -- +0.1%
0130 澳洲建筑许可 2月 +0.3% +0.9%
4月3日(二)
0130 澳洲零售销售 2月 +0.3% +0.3%
0430 澳洲央行利率决定 4月 4.25% 4.25%
4月4日(三)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 顺差10 逆差6.73
商品/服务进口 -- -1%
商品/服务出口 -- -8%
4月5日(四)
暂无重要数据
4月6日(五)
澳洲和新西兰因复活节假日休市.
--------------------------------4月9日当周-----------------------------------
4月9日(一)
澳洲和新西兰因复活节假日休市.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。
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