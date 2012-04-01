日韩经济指标预测--4月2日-4月9日****

国际油市：埃及需求提振亚洲柴油价差至三个半月高点
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。
路透4月2日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月2日当周----------------------------------
4月1日(日)
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第一季 负1 负4
大型非制造业景气判断指数 正5 正4
日本短观小型制造业景气判断指数 负8 负8
小型非制造业景气判断指数 负13 负14
4月2日(一)
0000 韩国汇丰Markit制造业PMI 3月 -- 50.72
2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,158
4月3日(二)
0130 日本加班工资 2月 -- +1.2%
4月4日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,495
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超2,427
4月5日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 13,028
4月6日(五)
0500 日本领先指标 2月 -- +1.1%
同时指标 -- -0.5%
4月7日(六)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.5%
--------------------------------4月9日当周----------------------------------
4月8日(日)
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 -- 赤字4,373
4月9日(一)
0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- +45.9 (完)
--编译 肖群英;审校
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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