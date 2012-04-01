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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 07:54 BJT

****日韩经济指标预测--4月2日-4月9日****

路透4月2日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------4月2日当周----------------------------------

4月1日(日)

2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第一季 负1 负4

大型非制造业景气判断指数 正5 正4

日本短观小型制造业景气判断指数 负8 负8

小型非制造业景气判断指数 负13 负14

4月2日(一)

0000 韩国汇丰Markit制造业PMI 3月 -- 50.72

2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,158

4月3日(二)

0130 日本加班工资 2月 -- +1.2%

4月4日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,495

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超2,427

4月5日(四)

2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 13,028

4月6日(五)

0500 日本领先指标 2月 -- +1.1%

同时指标 -- -0.5%

4月7日(六)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +3.5%

--------------------------------4月9日当周----------------------------------

4月8日(日)

2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 -- 赤字4,373

4月9日(一)

0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- +45.9 (完)

--编译 肖群英;审校

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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