欧洲经济指标预测--4月2日-4月9日****

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透4月2日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------4月2日当周---------------------------------
4月2日-6日
0600 英国Halifax房价指数 3月 -0.3% -0.5%
三个月房价指数(较上年同期) -1.7% -1.9%
4月2日(一)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- +4.4%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 3月 49.5 49.0
0743 意大利Markit制造业PMI 3月 47.5 47.8
0748 法国Markit制造业PMI 3月 47.6 47.6
0753 德国制造业PMI 3月 48.1 48.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 3月 47.7 47.7
0800 意大利失业率 2月 9.3% 9.2%
0828 英国CIPS制造业PMI 3月 50.7 51.2
0900 欧元区失业率 2月 10.8% 10.7%
4月3日(二)
0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 3月 53.5 54.3
0900 欧元区PPI(较前月) 2月 +0.5% +0.7%
(较上年同期) +3.4% +3.7%
4月4日(三)
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 3月 44.5 44.1
0748 法国Markit服务业PMI 3月 50.0 50.0
综合PMI -- 49.0
0753 德国Markit服务业PMI 3月 51.8 51.8
0758 欧元区Markit服务业PMI 3月 48.7 48.7
综合PMI 48.7 48.7
0828 英国CIPS服务业PMI 3月 53.4 53.8
0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 持平 +0.3%
(较上年同期) -0.9% 持平
1000 德国工业订单(较前月) 2月 +1.2% -2.7%
1145 欧洲央行利率决议 4月 1.00% 1.00%
4月5日(四)
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.3%
(较上年同期) -1.1% -0.9%
0830 英国工业生产(较前月) 2月 -0.3% -0.4%
(较上年同期) -2.3% -3.8%
制造业产出(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.1% +0.3%
1000 德国总工业生产(较前月) 2月 -0.5% +1.6%
1100 英国央行利率决定 4月 0.5% 0.5%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250
4月6日(五)
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至2月 -- 赤字125
0645 法国贸易收支(亿欧元) 2月 逆差52 逆差53
进口(亿欧元) -- 421.60
出口(亿欧元) -- 368.30
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4月9日(一)
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 -- 负8.2
2301 英国RICS房价差值 3月 负13 (完)
--编译 吴云凌;审校 张涛
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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路透2月21日 - 东南亚股市周二除越南股市外表现温和，因美联储会议记录和本周一系列该机构官员讲话出炉前，市场缺乏交投指引。 本周美国五家地区联储的总裁将发表讲话。另外，美联储理事鲍威尔周三将发表讲话，同日美联储还将公布最近一次的联邦公开市场委员会(FOMC)的会议记录。 美联储主席叶伦上周表示，在3月的政策会议上或许需要加息，不过她也表示特朗普执政下经济政策存在明显的不确定性。 “在特朗普的税改计划细节出炉与美联储下月会议之间，我认为投资者正处于‘观望’状态，”AB Capital Securities股票分析师Victor Felix说道。 “还有英国下月启动退欧进程(和)政治风险...所以我猜这些都令投资者保持谨慎交易，”Felix称。 新加坡股市 下跌0.1%，受日常消费类股和工业类股的拖累。 Golden Agri-Resources Ltd 跳水5.9%，吉宝企业 微幅下跌1.1%。 菲律宾股市