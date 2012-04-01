《美国上市公司业绩公布日程表》--4月2日

美股业绩：家得宝季度获利优于预期，并制定150亿美元股票回购计划
路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
汤森路透3月30日电---4月2日(周一)无标准普尔500企业公布业绩报告.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
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路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。