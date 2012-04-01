《美债一周展望》公债首季表现不佳,数据不稳巩固美联储政策刺激预期

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 经济数据良莠不齐令投资人质疑美国经济成长是否能加快

* 公债势将录得2010年第四季来最差表现一季

* 分析师称首季大量资金流入公司债基金

路透纽约3月30日电---美国公债价格周五下滑,为市场动荡的首季画上句号,美国公债首季表现将是2010年第四季来最差.

盘中稍早市场对好坏不一的经济数据作出反应,稍早一度上涨,但午后由30年期公债领军回落,由升转跌.良莠不齐的经济数据蚕食了对美国经济正积聚动能的乐观情绪,且巩固了通胀将保持温和,及美联储可能提供更多刺激措施的认知.

"季末前,公债市场看来正艰难的守住目前水准."纽约SG Americas Securities公债交易商Sean Murphy表示.

美联储4,000亿美元的"卖短买长"操作扶助支撑了长期公债价格,因美联储在公开市场卖出较短期公债且买入较长期公债,以压制抵押贷款利率和长期借款成本,以刺激借款和投资.

周五稍早,美联储买入20.1亿美元约在24-30年内到期的美国公债,在美联储购债后,对较长期公债的买盘减弱,打压价格下滑.

定于6月底结束的购债计划不足以盖过欧债危机忧虑减轻及首季令人鼓舞的美国就业和制造业数据对市场的影响.

忧虑减轻的大气候令投资人将资金由现金和公债转投股市、公司债和其他经济成长相关的投资.

根据Investment Company Institute,截至3月21日该周,应税债券基金有590亿美元的资金流入.分析师表示多数资金是流入到公司债基金.

根据汤森路透旗下IFR,对较高收益公司债的兴趣浓厚带动首季公司债新债发售创纪录.

巴克莱资本的美国公债指数本季迄今跌1%,为2010年第四季下挫2.63%以来最大季度跌幅.

**美国数据好坏不一**

收入成长迟滞的消息令投资人担心美国经济体质的较长期前景,尽管今年年初消费者支出强劲.

政府数据还显示,尽管汽油价格上涨,基本通胀趋势仍温和,刺激了对较长期公债的买盘.

"较强劲的支出,尽管难以持续,但对短期经济成长有利.较疲弱的收入可能暗示就业趋势转弱,随着储蓄率大幅下滑,由支出带动的经济成长无法持续."纽约4Cast Ltd固定收益策略师Gennadiy Goldberg表示.

美国公布2月个人收入增加0.2%,分析师预估为增长0.4%,而个人支出跳升0.8%,为7月来最大月度升幅.

其他数据也显示出不一的经济情况,一业内报告显示3月美国中西部制造业成长意外放缓,而汤森路透/密西根大学消费者信心调查显示美国3月底消费者信心指数跳升至13个月高位.

午后早段,指标10年期公债US10YT=RR跌16/32,收益率升至2.22%,较周四尾盘升6个基点,突破200日移动均线切入位2.17-2.20%区域.

10年期公债收益率本季势将录得35个基点的升幅,为2010年第四季大涨78基点以来最大季度升幅,上周该收益率一度触及略低于2.40%的四个半月高位.

30年期公债US30YT=RR跌1-16/32,收益率升9个基点,报3.36%.本季该收益率势将升47个基点,为2010年第四季跳涨65个基点来最大季度升幅.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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