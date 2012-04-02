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市场报道 | 2012年 4月 2日 星期一 08:24 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月2日-4月9日****

路透4月2日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------4月2日当周-----------------------------------

4月2日(一)

1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 51.8

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 53.0 52.4

物价分项指数 63.0 61.5

1400 美国建筑支出 2月 +0.6% -0.1%

4月3日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月31日当周 -- -0.5%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月31日当周 -- +3.8%

1400 美国工厂订单 2月 +1.5% -1.0%

1400 美国耐久财(耐用品)订单 2月修正值 -- +2.2%

扣除运输的耐久财订单 -- +1.6%

扣除国防的耐久财订单 -- +1.7%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.2%

1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月13日会议记录

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 3月 1,475 1,503

4月4日(三)

1100 美国抵押贷款指数 3月30日当周 -- 663.7

再融资指数 -- 3,438.6

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 3月 增加20 增加21.6

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 57.0 57.3

企业活动指数 62.0 62.6

4月5日(四)

1100 加拿大就业岗位变动(万个) 3月 增加1 减少0.28

失业率 7.5% 7.4%

全职就业岗位(万个) -- 增加0.91

兼职就业岗位(万个) -- 减少1.20

就业参与率 66.55% 66.50%

1130 Challenger美国企业计划裁员人数 3月 -- 51,728

1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 3% -12.3%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月31日当周 35.5 35.9

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.5

续请失业金人数(万人) 3月24日当周 335 334

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 66.0

(经季节调整) 65.7 66.5

4月6日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加20.1 增加22.7

制造业就业岗位(万个) 增加2.0 增加3.1

民间就业岗位(万个) 增加21.8 增加23.3

失业率 8.3% 8.3%

平均时薪 +0.2% +0.1%

平均工时 34.5 34.5

1430 美国ECRI一周领先指标 3月30日当周 -- 125.9

1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加122.5 增加177.8

----------------------------------4月9日当周-------------------------------

4月9日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 2月 -- 90.1

1400 美国就业趋势指数 3月 -- 107.5 (完)

--编译 李爽;审校 吴云凌

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