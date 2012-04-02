美国与加拿大经济指标预测--4月2日-4月9日****

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透4月2日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月2日当周-----------------------------------
4月2日(一)
1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 51.8
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 53.0 52.4
物价分项指数 63.0 61.5
1400 美国建筑支出 2月 +0.6% -0.1%
4月3日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月31日当周 -- -0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月31日当周 -- +3.8%
1400 美国工厂订单 2月 +1.5% -1.0%
1400 美国耐久财(耐用品)订单 2月修正值 -- +2.2%
扣除运输的耐久财订单 -- +1.6%
扣除国防的耐久财订单 -- +1.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.2%
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月13日会议记录
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 3月 1,475 1,503
4月4日(三)
1100 美国抵押贷款指数 3月30日当周 -- 663.7
再融资指数 -- 3,438.6
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 3月 增加20 增加21.6
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 57.0 57.3
企业活动指数 62.0 62.6
4月5日(四)
1100 加拿大就业岗位变动(万个) 3月 增加1 减少0.28
失业率 7.5% 7.4%
全职就业岗位(万个) -- 增加0.91
兼职就业岗位(万个) -- 减少1.20
就业参与率 66.55% 66.50%
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 3月 -- 51,728
1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 3% -12.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月31日当周 35.5 35.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.5
续请失业金人数(万人) 3月24日当周 335 334
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 66.0
(经季节调整) 65.7 66.5
4月6日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加20.1 增加22.7
制造业就业岗位(万个) 增加2.0 增加3.1
民间就业岗位(万个) 增加21.8 增加23.3
失业率 8.3% 8.3%
平均时薪 +0.2% +0.1%
平均工时 34.5 34.5
1430 美国ECRI一周领先指标 3月30日当周 -- 125.9
1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加122.5 增加177.8
----------------------------------4月9日当周-------------------------------
4月9日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 2月 -- 90.1
1400 美国就业趋势指数 3月 -- 107.5 (完)
--编译 李爽;审校 吴云凌
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五