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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 08:01 BJT

〔国际油市〕美国原油期货上涨,中东局势紧张加剧供应中断担忧

路透新加坡4月2日电---美国原油期货周一走升,扩大上一交易日涨幅,因中东局势持续紧张,加剧了这一主要产油地区出现供应中断的忧虑.

2335GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)5月原油期货CLc1涨0.46美元,报每桶103.48美元,周五结算价上涨0.24美元至103.02.第一季美国原油累计上涨4.2%.

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