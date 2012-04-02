〔中国新股〕中信重工41亿元A股IPO申请获批

路透上海3月30日电---中国第四大重型机械制造商中信重工机械股份有限公司周五获得监管机构批准,将进行规模为41亿元人民币(6.5亿美元)的首次公开发行(IPO).之前由于股市走势不佳,该公司将发行规模削减约三分之一.

中信重工为中信集团公司旗下企业.根据中国证监会网站发布的声明,该公司A股IPO申请正式获得证监会发审委审核通过,拟发行不超过6.85亿股,占发行后总股本的比例不超过25%.

该公司的竞争对手包括中国一重(601106.SS)和太原重型机械集团有限公司.银行界消息人士对汤森路透旗下IFR透露,该公司原计划通过IPO筹资60亿元,但考虑到目前市场环境,将筹资目标削减约31%.

中信重工计划将筹得资金用于用于高端电液智能控制装备制造、新能源装备制造产业化和节能环保装备产业化等三个项目.该公司主要客户包括全球矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA)和必和必拓(BHP.AX),以及中国神华(1088.HK)(601088.SS).

该公司总部位于中国中部省份河南省,在行业中的市场占有率约为3.97%.

中信重工2011年度利润较上年增加27%,达到8.28亿元,得益于政府对基础设施和技术升级投资的支持.

该公司已确定中德证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)为是次IPO联席主承销商.(完)