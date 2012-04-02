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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 08:20 BJT

〔博鳌论坛〕大连银行计划今年或明年在国内上市以充实资本

路透海南博鳌4月1日电---中国较小型商业银行之一--大连银行的行长王劲平周日表示,该行计划今年或明年在国内市场上市,以增强资本实力.

王劲平在2012年亚洲博鳌论坛会议间隙称,他认为中国央行在放宽货币政策上会谨慎行事.

"我们在等待,可能在今年或明年(上市),端看经济和股市状况如何,"他告诉记者,并补充称该行和其他数家小型银行的上市申请正在监管当局的审批中.

王劲平说,中国银监会鼓励较小型银行在国内发行股票,他未提供更多细节.(完)

--编译 吴云凌;审校 程琳

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