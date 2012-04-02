〔博鳌论坛〕大连银行计划今年或明年在国内上市以充实资本

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透海南博鳌4月1日电---中国较小型商业银行之一--大连银行的行长王劲平周日表示,该行计划今年或明年在国内市场上市,以增强资本实力.
王劲平在2012年亚洲博鳌论坛会议间隙称,他认为中国央行在放宽货币政策上会谨慎行事.
"我们在等待,可能在今年或明年(上市),端看经济和股市状况如何,"他告诉记者,并补充称该行和其他数家小型银行的上市申请正在监管当局的审批中.
王劲平说,中国银监会鼓励较小型银行在国内发行股票,他未提供更多细节.(完)
--编译 吴云凌;审校 程琳
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。