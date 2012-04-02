《新兴市场重要经济事件预告》--4月2日-4月9日

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月2日(一)
印度孟买--印度央行货币政策战略会议(0530).
安卡拉--土耳其央行公布3月27日货币政策委员会会议记录.
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行总裁克兰耶克就国内生产总值(GDP)和通胀的新预估举行记者会(1030).
4月3日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至4月4日).
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
喀土穆--第37届伊斯兰开发银行(IDB)理事会议(至4月4日).
莫斯科--经济类高校经济会议(至4月5日).演讲嘉宾包括:俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫,财政部长Anton Siluanov,央行第一副总裁Alexei Ulyukayev,经济发展与贸易部部长纳比乌里娜等.
圣地亚哥--智利央行发布货币政策季度报告(1500).
4月4日(三)
法兰克福--欧洲央行管委会会议,随后发表利率声明(0945 GMT)和举行新闻发布会(1230 GMT).
印度孟买--印度央行与印度银行协会(IBA)举行政策制定前谘询会议(0900).
印度孟买--印度央行与印度固定收入、货币市场以及衍生品协会(FIMMDA),印度外汇交易商协会
(FEDAI)和印度一级交易商协会(PDAI)举行政策制定前谘询会议(1100).
曼谷--泰国央行公布3月21日会议记录(0200).
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最后一日).
奈洛比--肯亚央行将举行货币政策会议.
4月5日(四)
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn参加印度Hero Group组织的峰会(0530).
4月6日(五)
布拉格--捷克央行公布3月29日会议记录.
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn出席第14届货币和金融年会(0330).
4月9日(一)
塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月度报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。