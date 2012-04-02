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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 09:02 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月2日-4月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月2日(一)

印度孟买--印度央行货币政策战略会议(0530).

安卡拉--土耳其央行公布3月27日货币政策委员会会议记录.

坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.

卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行总裁克兰耶克就国内生产总值(GDP)和通胀的新预估举行记者会(1030).

4月3日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至4月4日).

亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.

喀土穆--第37届伊斯兰开发银行(IDB)理事会议(至4月4日).

莫斯科--经济类高校经济会议(至4月5日).演讲嘉宾包括:俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫,财政部长Anton Siluanov,央行第一副总裁Alexei Ulyukayev,经济发展与贸易部部长纳比乌里娜等.

圣地亚哥--智利央行发布货币政策季度报告(1500).

4月4日(三)

法兰克福--欧洲央行管委会会议,随后发表利率声明(0945 GMT)和举行新闻发布会(1230 GMT).

印度孟买--印度央行与印度银行协会(IBA)举行政策制定前谘询会议(0900).

印度孟买--印度央行与印度固定收入、货币市场以及衍生品协会(FIMMDA),印度外汇交易商协会

(FEDAI)和印度一级交易商协会(PDAI)举行政策制定前谘询会议(1100).

曼谷--泰国央行公布3月21日会议记录(0200).

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最后一日).

奈洛比--肯亚央行将举行货币政策会议.

4月5日(四)

新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn参加印度Hero Group组织的峰会(0530).

4月6日(五)

布拉格--捷克央行公布3月29日会议记录.

印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn出席第14届货币和金融年会(0330).

4月9日(一)

塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月度报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

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