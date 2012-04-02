《新兴市场重要经济事件预告》--4月2日-4月9日

中国金融：部分银行结构性理财产品预期最高收益率难实现--上海消保委

路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。