《全球重要经济事件一览表》--4月2日-4月9日

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月2日(一)
卢森堡--卢森堡央行总裁暨欧洲央行管委会成员莫尔许发布卢森堡央行年报(0930).
雅典--智库IOBE发表希腊经济季度报告(0930).
赫尔辛基--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)参加一个研讨会,主题为欧债危机对国家政治、经济和行业的影响.
俄亥俄州玛丽埃塔--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在Economic Roundtable of the Ohio Valley会议上发表讲话,题为"联储和经济:努力实现稳定"(1635).
安大略省滑铁卢--加拿大央行总裁卡尼在大基奇纳滑铁卢商会(Greater Kitchener Waterloo Chamber of Commerce)发表演讲(1630).
4月3日(二)
华盛顿--美联储旗下联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月13日会议记录(1800).
悉尼--澳洲央行委员会会议,0330GMT宣布利率决议.
圣迭戈--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加圣迭戈大学美国联邦公开市场委员会(FOMC)模拟会议(2005).
4月4日(三)
芝加哥--美国财长盖特纳在芝加哥经济俱乐部发表讲话(1300).
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行新闻发布会(1230).
旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在旧金山规划和城镇研究所(SPUR)早餐会发表演讲(1500).
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至4月5日).
雷克雅未克--冰岛央行公布3月21日会议记录和利率决定.
塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月报.
多伦多--加拿大央行副总裁Jean Boivin在加拿大经济俱乐部发表演讲(1610).
4月5日(四)
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(最后一日).
圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在投资机构RiverVest Venture Partners的第13届投资中西部创业投资年度论坛上发表演讲,题为"美国经济与货币政策"(1310).
4月6日(五)
无重要经济事件.
4月9日(一)
佐治亚州斯通山--(已邀请)美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在亚特兰大联邦储备银行主办的2012年金融市场会议上讲话(2200).
东京--日本央行货币政策会议(至4月10日)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。