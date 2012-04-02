《全球重要经济事件一览表》--4月2日-4月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月2日(一)

卢森堡--卢森堡央行总裁暨欧洲央行管委会成员莫尔许发布卢森堡央行年报(0930).

雅典--智库IOBE发表希腊经济季度报告(0930).

赫尔辛基--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)参加一个研讨会,主题为欧债危机对国家政治、经济和行业的影响.

俄亥俄州玛丽埃塔--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在Economic Roundtable of the Ohio Valley会议上发表讲话,题为"联储和经济:努力实现稳定"(1635).

安大略省滑铁卢--加拿大央行总裁卡尼在大基奇纳滑铁卢商会(Greater Kitchener Waterloo Chamber of Commerce)发表演讲(1630).

4月3日(二)

华盛顿--美联储旗下联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月13日会议记录(1800).

悉尼--澳洲央行委员会会议,0330GMT宣布利率决议.

圣迭戈--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加圣迭戈大学美国联邦公开市场委员会(FOMC)模拟会议(2005).

4月4日(三)

芝加哥--美国财长盖特纳在芝加哥经济俱乐部发表讲话(1300).

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行新闻发布会(1230).

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在旧金山规划和城镇研究所(SPUR)早餐会发表演讲(1500).

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至4月5日).

雷克雅未克--冰岛央行公布3月21日会议记录和利率决定.

塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月报.

多伦多--加拿大央行副总裁Jean Boivin在加拿大经济俱乐部发表演讲(1610).

4月5日(四)

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(最后一日).

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在投资机构RiverVest Venture Partners的第13届投资中西部创业投资年度论坛上发表演讲,题为"美国经济与货币政策"(1310).

4月6日(五)

无重要经济事件.

4月9日(一)

佐治亚州斯通山--(已邀请)美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在亚特兰大联邦储备银行主办的2012年金融市场会议上讲话(2200).

东京--日本央行货币政策会议(至4月10日)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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