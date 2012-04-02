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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 08:21 BJT

〔日本股市〕盘初上涨,受全球经济数据强劲鼓舞

路透东京4月2日电---日股日经指数周一盘初上涨,此前公布的中国制造业数据强于预期且美国消费支出数据强劲,缓解了市场对全球经济减速的担忧,日圆走软亦支撑市场人气.

日经指数.N225盘初升0.7%,至10,158.13点,有望终结连跌三日的颓势.东证股价指数.TOPX上涨0.8%,至861.03点.(完)

--编译 肖群英;审校 李爽

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