《全球主要国家债券发行预告》--4月2日-4月9日

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透4月2日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
4/2 1530 美国 13及26周期国库券
4/2 法国 70-85亿欧元 2017年10月25日到期的六年期OAT债券,票息4.25%
2022年4月25日到期的10年期OAT债券,票息3.00%
2026年4月25日到期的15年期OAT债券,票息3.50%
2041年4月25日到期的30年期OAT债券,票息4.50%
4/2 德国 40亿欧元 2012年10月10日到期的六个月期Bubill债券
4/3 1530 美国 52周及四周期国库券
4/3 英国 32.5亿英镑 2022年到期公债,票息为4.00%
4/4 西班牙 2016年10月31日到期的Bonos债券,票息为4.25%
2015年1月31日到期的Obligaciones债券,票息为4.40%
2020年10月31日到期的Obligaciones债券,票息为4.85%
4/4 德国 40亿欧元 2017年2月24日到期的五年期Bobl债券,票息为0.75%
4/4 0930 葡萄牙 12.5-15亿欧元 2012年10月到期的六个月期国库券
2013年10月到期的18个月期国库券
4/5 法国 OAT债券
4/9 1530 美国 13及26周期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 郑茵
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