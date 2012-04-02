〔美国农业〕玉米种植面积将创75年来最高,大豆种植面积将缩小

路透华盛顿3月30日电---周五公布的美国政府报告显示,在玉米价格上涨的刺激下,美国玉米种植面积将创下75年高位,超出分析师预期.受此影响,大豆和春小麦种植面积将缩小.

如此大规模增加播种,令人不禁期望下季产量可望缓解市场供应极其紧张的状况.玉米价格因供应吃紧而持于历史高位附近.

美国农业部在另一份报告中称,截至3月1日,玉米库存低于预期,因此大面积种植也是势在必行.

U.S. Commodities总裁Don Roose称:"接下来的焦点将完全在于种植天气情况."

尽管大丰收的前景已经初露端倪,但玉米、小麦和大豆期货仍因库存意外紧张而强劲上涨.玉米期货5月合约触及0.40美元涨停板,报6.44美元,创下2011年10月来最大涨幅.

大豆期货上涨3%至六个月高位每蒲式耳14.02美元,小麦期货上涨近8%,亦创2011年10月以来的最大涨幅.

美国农业部进行的年度播种展望调查中,农场主们表示,玉米播种面积将较2011年扩大4%,超过分析师预期.美国玉米最大产地爱荷华州(艾奥瓦州)玉米种植面积将创纪录高位.

大豆种植面积料较去年减少1%,至7,390万英亩,加剧全球大豆供应紧俏的忧虑.分析师预计为增至7,539.3万英亩.(完)