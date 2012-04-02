〔澳洲数据〕3月TD-MI通胀指标按年上升1.8%,升幅为两年最小

路透悉尼4月2日电---澳洲一项民间通胀指标3

月较前月增幅有所增大,但按年升幅仍降至两年低点.表明利率有下调空间,如果不是在本周,也会在未来数月.

多伦多道明证券(TD Securities)/墨尔本研究所(MI)的3月通胀指标较前月上升0.5%,2月时为上升0.1%;该指数3月较上年同期增长1.8%,较2月时的2.0%放缓,且低于澳洲央行长期通胀目标2-3%区间.