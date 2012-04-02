〔澳洲数据〕3月TD-MI通胀指标按年上升1.8%,升幅为两年最小

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透悉尼4月2日电---澳洲一项民间通胀指标3
月较前月增幅有所增大,但按年升幅仍降至两年低点.表明利率有下调空间,如果不是在本周,也会在未来数月.
多伦多道明证券(TD Securities)/墨尔本研究所(MI)的3月通胀指标较前月上升0.5%,2月时为上升0.1%;该指数3月较上年同期增长1.8%,较2月时的2.0%放缓,且低于澳洲央行长期通胀目标2-3%区间.
3月基础通胀指标较上月成长0.3%,年增幅则放缓至1.9%.
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。