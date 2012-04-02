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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 08:40 BJT

〔全球金市〕金价小涨,因中国和美国数据公布后美元下跌

路透新加坡4月2日电---金价周一在亚洲市场小涨,受惠于美元下跌.之前公布的中国制造业数据缓解了硬着陆疑虑,美国消费者数据提升了稳固复苏的希望,都让美元走软.

0005GMT时,现货金XAU=上涨0.3%,报每盎司1,672.59美元.第一季现货金涨幅为6.6%.

美国期金GCcv1上涨0.2%,至1,674.40美元.

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