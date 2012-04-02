〔全球金市〕金价小涨,因中国和美国数据公布后美元下跌

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透新加坡4月2日电---金价周一在亚洲市场小涨,受惠于美元下跌.之前公布的中国制造业数据缓解了硬着陆疑虑,美国消费者数据提升了稳固复苏的希望,都让美元走软.
0005GMT时,现货金XAU=上涨0.3%,报每盎司1,672.59美元.第一季现货金涨幅为6.6%.
美国期金GCcv1上涨0.2%,至1,674.40美元.
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。