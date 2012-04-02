〔全球金融〕第四季全球已知外储中美元份额上升而欧元份额略降--IMF

路透纽约3月30日电---国际货币基金组织(IMF)周五公布,2011年第四季全球已知外汇储备中的美元份额小幅上升,欧元份额略微下降.

IMF数据显示,在大约5.6万亿(兆)美元全球已知外汇储备中,第四季美元所占比重略升至62.1%,第三季为61.8%.欧元比重从25.6%略降至25.0%.

第四季全球央行总体外储规模再次触及10.2万亿美元的纪录高位.

分析师称,第四季美元上涨是占比上升的主要原因.美元指数.DXY当季上涨2.1%,兑欧元EUR=涨逾3%.

美元份额上升,让关于全球央行分散外储的观点暂时偃旗息鼓,巩固了美元作为全球外汇储备货币的地位.

第四季发达经济体外储增至3.4万亿美元,发展中或新兴市场国家外储降至6.79万亿美元,第三季为6.83万亿美元.

但是,由于未知储备或曰未配置储备增多,粗览一遍储备配置,或许无法了解真实情况.数据显示,未配置的外汇储备为4.55万亿美元,占第四季全球总体外储规模的44.6%.未配置外储大多在中国.

过去四个季度里值得玩味的一个明显趋势是,其它货币在全球外储中的份额持续上升.分析师称这是指澳元和加元这两种商品货币.它们的份额从第三季的4.8%升至5.1%.(完)