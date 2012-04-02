版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 11:29 BJT

更正:〔韩国汇市〕贸易数据带动韩元升至一周半高位,公债下跌

(更正:因译文有误,标题中"贸易和通胀数据"应改为"贸易数据")

路透首尔4月2日电---韩元KRW=周一盘初走升,投资者青睐风险资产,而且韩国此前公布的贸易数据显示,该国3月连续第二个月录得贸易顺差,不过出口表现逊于市场预期.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,129.0,盘中一度触及3月22日以来的最高位1,128.5.上周五国内收于1,133.0.

韩国3月贸易顺差23.3亿美元,出口和进口分别下滑1.4%和1.2%.

韩股.KS11上涨0.34%.

6月三年期韩债期货KTBc1下跌0.06点,报103.79,因风险偏好改善.然而,贸易顺差数据及远低于预期的通胀数据限制跌幅.

韩国3月消费者物价指数(CPI)跌至20个月低位,较上年同期上涨2.6%.

0025GMT 上日收市价

--------------------------------------------------

韩元/美元KRW= 1,129.0 1,133.0

日圆/韩元JPYKRW=R 13.5860/946 13.7906/976

韩国公债期货KTBc1* 103.79 103.85

韩国综合股价指数.KS11 2,020.92 2,014.04

--------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐