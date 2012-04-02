版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 09:23 BJT

〔台湾股市〕开盘下跌,受油价上涨冲击

路透台北4月2日电---台湾股市周一开盘下滑0.34%,台积电(2330.TW)等权重股领跌,之前政府允许台湾中油将油价平均提高10.7%,此举可能推高通胀并损及经济成长.

加权股价指数.TWII开盘跌27.12点,报7,905.88点;电子类指数.TELI和金融保险类指数.TFNI跌幅均超过0.5%.周五台股收升0.77%,第一季涨幅为12.2%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐