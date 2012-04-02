〔路透调查〕日本公债多空动向指标大幅下滑至负56,显示人气大降

路透东京4月2日电---周一公布的路透一周调查显示,日本公债市场人气大幅下降,许多市场人士预计本周新财年伊始将有获利了结.

调查显示,日本公债多空动向指标JGBBBI=降至负56,上次调查结果为正7.该指标是以看涨市场的人数减去看空市场的人数.

该数据创下去年6月开始此项调查以来最低水准,较上周下降幅度也是纪录最高.

许多交易商和分析师预计,基于对日本经济复苏的乐观预期,在4月1日开始的新财年里,债市投资者第一件事就是要锁定获利.

日本股市.N225上周触及一年高位,受助于日圆过去几个月下跌.许多债市人士认为,鉴于股市大幅上涨,债市还有进一步调整的空间.

一家资产管理公司的基金经理称:"我猜投资者将买入高风险资产,这会帮助提高日本公债收益率(殖利率)."

只有11.1%的市场人士预计本周日本公债收益率会下跌,66.7%的人预计会上涨.

10年期日本公债收益率的市场预估中值为,本周料收在1.005%,上周五收在0.985%.

"上财年结束时供需状况良好.但市场人气可能在新财年开始时改变.在收益率不到1%买入的投资者会极少."SMBC日兴证券首席分析师佐野一彦称.

这次在线调查访问了主要机构的93名债券市场人士,有36名给出回覆.调查时间为周五下午至周日2300GMT.(完)