《外汇动态》日圆触及盘中低点,此前公布的日本央行短观报告逊于预期

0119GMT---日圆触及盘中低点,因日本央行短观调查报告显示3月大型制造业景气判断指数为负4,低于市场预估的负1[ID:nSB1466288],引发外资抛售日圆.

日圆/美元JPY=下跌约0.10日圆至82.91日圆,在此持稳约15分钟,而后继续缓步跌至盘中低点83.27,日内下跌0.5%.

"看起来有不少投资者在场外等着抛售日圆,在中国公布PMI数据后,他们进入亚洲市场风险较高的资产,而后疲弱的短观调查报告公布,因此他们确定可以安全地出脱日圆,"一大型日系银行资深现汇交易员说.(完)