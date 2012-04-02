《外汇动态》日圆触及盘中低点,此前公布的日本央行短观报告逊于预期

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
0119GMT---日圆触及盘中低点,因日本央行短观调查报告显示3月大型制造业景气判断指数为负4,低于市场预估的负1[ID:nSB1466288],引发外资抛售日圆.
日圆/美元JPY=下跌约0.10日圆至82.91日圆,在此持稳约15分钟,而后继续缓步跌至盘中低点83.27,日内下跌0.5%.
"看起来有不少投资者在场外等着抛售日圆,在中国公布PMI数据后,他们进入亚洲市场风险较高的资产,而后疲弱的短观调查报告公布,因此他们确定可以安全地出脱日圆,"一大型日系银行资深现汇交易员说.(完)
--编译 郑茵;审校 李爽
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。