〔金属期市〕LME期铜受中国数据提振走高,上海期市因假期休市

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透上海4月2日电---伦敦金属交易所(LME)期铜在第二季首个交易日的周一高开,受中国制造业数据强劲提振,该数据帮助缓解了对全球最大铜消费国中国增速急跌的担忧.
0117GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨1%,报每吨8,526美元,为连续第二日上扬,该期约第一季劲升11%.
日内交投淡静或将放大市场价格波幅.上海期货交易所周一至周三因公共假日休市.
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。