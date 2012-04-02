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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 09:48 BJT

〔金属期市〕LME期铜受中国数据提振走高,上海期市因假期休市

路透上海4月2日电---伦敦金属交易所(LME)期铜在第二季首个交易日的周一高开,受中国制造业数据强劲提振,该数据帮助缓解了对全球最大铜消费国中国增速急跌的担忧.

0117GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨1%,报每吨8,526美元,为连续第二日上扬,该期约第一季劲升11%.

日内交投淡静或将放大市场价格波幅.上海期货交易所周一至周三因公共假日休市.

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