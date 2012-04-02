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货币新闻 | 2012年 4月 2日 星期一 10:42 BJT

〔韩国评等〕穆迪拟将韩国评级展望由稳定上调至正面--韩国财长

路透首尔4月2日电---韩国企划财政部长官朴宰完周一表示,评级机构穆迪计划将该国主权信用评级展望从"稳定"上调至"正面".

朴宰完是在一个地方城市对记者做上述表示的,但未提及更多细节.

穆迪对韩国信用评级为A1.(完)

--编译 丁琦;审校 隋芬

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