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货币新闻 | 2012年 4月 2日 星期一 10:53 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨2.2%,因大豆种植面积减少

路透吉隆坡4月2日电---马来西亚棕榈油期货周一最高上涨2.2%,此前美国政府报告显示农民将减少大豆种植,在全球需求强劲之际,为今年食用油供给奠定紧俏基调.

开盘几分钟的交易中,马来西亚衍生品交易所(Bursa Malaysia Derivatives Exchange)指标6月期货FCPOc3最高上涨77马币(林吉特),至每吨3,510马币.(完)

--编译 王丽鑫;审校 李爽

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