〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨2.2%,因大豆种植面积减少

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透吉隆坡4月2日电---马来西亚棕榈油期货周一最高上涨2.2%,此前美国政府报告显示农民将减少大豆种植,在全球需求强劲之际,为今年食用油供给奠定紧俏基调.
开盘几分钟的交易中,马来西亚衍生品交易所(Bursa Malaysia Derivatives Exchange)指标6月期货FCPOc3最高上涨77马币(林吉特),至每吨3,510马币.(完)
--编译 王丽鑫;审校 李爽
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。