《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:新一季开局受数据和消息面左右

IFR悉尼4月2日电---今早有许多消息和数据公布,但迄今影响最大的一个就是中国周日公布的官方采购经理人(PMI)数据.尽管亚洲盘初的反应过度,但早盘时段这个消息仍被视为正面,并且又有台湾和韩国数据添薪加柴.