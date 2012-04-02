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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 11:38 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:新一季开局受数据和消息面左右

IFR悉尼4月2日电---今早有许多消息和数据公布,但迄今影响最大的一个就是中国周日公布的官方采购经理人(PMI)数据.尽管亚洲盘初的反应过度,但早盘时段这个消息仍被视为正面,并且又有台湾和韩国数据添薪加柴.

另外,穆迪将韩国评级展望由稳定上调至正面;新加坡星展银行称准备以91亿坡元收购印尼PT Bank Danamon.

美元兑日圆外亚洲货币限于窄幅区间波动,但之前因中国PMI数据打压下滑.

--编译 李爽; 审校 程琳

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