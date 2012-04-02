《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:新一季开局受数据和消息面左右

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
IFR悉尼4月2日电---今早有许多消息和数据公布,但迄今影响最大的一个就是中国周日公布的官方采购经理人(PMI)数据.尽管亚洲盘初的反应过度,但早盘时段这个消息仍被视为正面,并且又有台湾和韩国数据添薪加柴.
另外,穆迪将韩国评级展望由稳定上调至正面;新加坡星展银行称准备以91亿坡元收购印尼PT Bank Danamon.
美元兑日圆外亚洲货币限于窄幅区间波动,但之前因中国PMI数据打压下滑.
--编译 李爽; 审校 程琳
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。