《外汇动态》 美元/韩元进一步走低,此前穆迪将韩国评级展望上调

0308GMT---美元/韩元KRW=KFTC进一步走低,此前穆迪将韩国评级展望上调.穆迪将韩国A1评级的展望从稳定上调至正面.[ID:nSB1466696]

美元/韩元跌0.5%至1,126.8,为3月升势的50%费波纳奇回档技术位.一旦这一回档位被突破,该货币对或走向1,123.2,为61.8%回档位.

仍有一些交易员对该货币对还能下滑多少持怀疑态度,因预计将出现与当地公司向外国股东派息支出相关联的美元需求.

"考虑到派息因素,它(该货币对)将会在这附近找到支撑."驻首尔某外资银行一位资深交易员称.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

(完)