〔日本股市〕受中国数据提振上扬,国内买盘亦构成支撑.

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透东京4月2日电---日股日经指数周一料结束连续三日的跌势,因中国数据强于预期,缓解对硬着陆的担忧,同时国内投资者买盘构成支撑.
绩优股在上周轻微盘整后上涨,日本第一大投行野村控股(8604.T)跃升3.6%.依赖中国的工业机器人生产商Fanuc Corp(6954.T)上涨2.7%.
日经指数早盘收升0.8%,报10,163.59点,靠近上周二触及的一年高位近10,255点.
东证股价指数.TOPX上涨0.7%至860.26点.
中国国家统计局周日公布,中国宏观经济先行指标--3月采购经理人指数(PMI)升至53.1,比上月提升2.1个百分点,并高于路透预估中值50.8,继续位于临界点以上.[ID:nSB1466044](完)
--编译 王丽鑫;审校 孙茉莉
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。