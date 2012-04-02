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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 11:28 BJT

〔日本股市〕受中国数据提振上扬,国内买盘亦构成支撑.

路透东京4月2日电---日股日经指数周一料结束连续三日的跌势,因中国数据强于预期,缓解对硬着陆的担忧,同时国内投资者买盘构成支撑.

绩优股在上周轻微盘整后上涨,日本第一大投行野村控股(8604.T)跃升3.6%.依赖中国的工业机器人生产商Fanuc Corp(6954.T)上涨2.7%.

日经指数早盘收升0.8%,报10,163.59点,靠近上周二触及的一年高位近10,255点.

东证股价指数.TOPX上涨0.7%至860.26点.

中国国家统计局周日公布,中国宏观经济先行指标--3月采购经理人指数(PMI)升至53.1,比上月提升2.1个百分点,并高于路透预估中值50.8,继续位于临界点以上.[ID:nSB1466044](完)

--编译 王丽鑫;审校 孙茉莉

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