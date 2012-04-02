〔意大利数据〕3月Markit制造业PMI微升到47.9,但仍是连续第八个月萎缩

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透罗马4月2日电---由Markit/ADACI发布的报告显示,意大利3月制造业活动为连续第八个月萎缩,仅较前月略升,而且订单、产出和就业分项指标也都继续处在50的荣枯分水岭下方.
意大利3月制造业采购经理人指数(PMI)从2月的47.8小升至47.9,路透访问的10位分析师此前预估为47.5,估值介于45.5到48.1之间.
意大利3月制造业产出为连续第六个月下滑,但降幅为去年9月以来最小,报48.7,高于2月的46.1.
数据还显示,3月新订单的降幅超过前月,为连续第十个月下降.公司也是连续第十个月裁员.(完)
--编译 高琦; 审校 侯向明
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路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。