〔意大利数据〕3月Markit制造业PMI微升到47.9,但仍是连续第八个月萎缩

路透罗马4月2日电---由Markit/ADACI发布的报告显示,意大利3月制造业活动为连续第八个月萎缩,仅较前月略升,而且订单、产出和就业分项指标也都继续处在50的荣枯分水岭下方.

意大利3月制造业采购经理人指数(PMI)从2月的47.8小升至47.9,路透访问的10位分析师此前预估为47.5,估值介于45.5到48.1之间.

意大利3月制造业产出为连续第六个月下滑,但降幅为去年9月以来最小,报48.7,高于2月的46.1.

数据还显示,3月新订单的降幅超过前月,为连续第十个月下降.公司也是连续第十个月裁员.(完)