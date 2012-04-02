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货币新闻 | 2012年 4月 2日 星期一 15:39 BJT

〔瑞士数据〕3月PMI升至51.1,高于路透调查预估的49.5

路透苏黎世4月2日电---周一公布的数据显示,瑞士3月经季节调整采购经理人指数(PMI)从上月的49.0升至51.1.路透调查预估为49.5.

以下为详细数据

(经季节性调整)

2012年3月 2012年2月 2011年3月

PMI 51.1 49.0 59.5 (完)

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--编译 侯向明;审校 隋芬

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