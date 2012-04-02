〔瑞士数据〕3月PMI升至51.1,高于路透调查预估的49.5

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透苏黎世4月2日电---周一公布的数据显示,瑞士3月经季节调整采购经理人指数(PMI)从上月的49.0升至51.1.路透调查预估为49.5.
以下为详细数据
(经季节性调整)
2012年3月 2012年2月 2011年3月
PMI 51.1 49.0 59.5 (完)
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--编译 侯向明;审校 隋芬
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路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。